Settore Giovanile Juve pochi minuti per Elimoghale e Borasio | l’Italia Under 17 batte la Repubblica Ceca e si qualifica agli ottavi di finale Il resoconto del match

di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Juve, l’Italia Under 17 di Favo si qualifica agli ottavi di finale: scampoli di partita per Elimoghale e Borasio, ora una fra Croazia e Uzbekistan. Il resoconto del match. Ecco come sono andati i bianconeri. Dopo aver battuto per 3-1 il Sudafrica nell’ultima sfida del girone, prosegue con un’altra vittoria il cammino dell’Italia Under 17 al Mondiale di categoria, i ragazzi di Favo si sono imposti per 2-0 sulla Repubblica Ceca nella gara secca valida per i sedicesimi di finale. Ecco di seguito il resoconto del match che ha visto impegnati anche 2 bianconeri delle Juve Primavera (settore giovanile juve), Benit Borasio e Destiny Elimoghale, partiti entrambi dalla panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Settore Giovanile Juve, pochi minuti per Elimoghale e Borasio: l’Italia Under 17 batte la Repubblica Ceca e si qualifica agli ottavi di finale. Il resoconto del match

Contenuti che potrebbero interessarti

? Le gare del settore giovanile ? Under 14 – Girone C Gelbison Campanile ? Domenica 16 Novembre 2025 – ? Ore 15:00 ? Campo Sportivo Ardisani – Casal Velino Under 15 Provinciale – Girone C SV Atletico Agropoli Gelbison ? Domenica 1 - facebook.com Vai su Facebook

Settore giovanile: gli ultimi risultati della giovanissima Juve - Nella settimana dal 3 al 9 novembre i baby bianconeri dell'Under 19, l'Under 17 e l'Under 15 femminili e l'Under 17 e ... Scrive tuttojuve.com

Settore giovanile Juventus, Ferrero traccia la strada: «Il nostro principale obiettivo è quello di portare i nostri calciatori in prima squadra» - Settore giovanile Juventus, il presidente annuncia la strategia: dare continuità alla formazione interna e promuovere i talenti in prima squadra (inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus ha le idee ... Secondo juventusnews24.com

Juventus U17, secondo pareggio consecutivo: 0-0 sul campo del Sassuolo - 2 nel recupero contro la Virtus Entella, la Juventus Under 17 di mister Grauso conquista un altro punto nella trasferta emiliana contro il Sassuolo, chiudendo il match valido per la ... Da tuttojuve.com