Senato | morto Cesare Cursi fu sottosegretario nei governi Berlusconi**

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Con profonda commozione noi familiari annunciamo la scomparsa del Senatore Cesare Cursi, figura di alto profilo istituzionale e uomo di raro equilibrio umano e professionale". Si legge in una nota dei familiari di Cesare Cursi, senatore di Alleanza Nazionale e sottosegretario nei governi Berlusconi. Aveva 82 anni e lascia 2 figli e 3 nipoti. "Nato a Roma nel 1942, laureato in Giurisprudenza e avvocato cassazionista, Cesare Cursi ha dedicato l'intera vita al servizio delle istituzioni e del Paese. La sua esperienza parlamentare, maturata tra la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, lo ha visto protagonista attento e rigoroso in alcune delle sfide più delicate della politica italiana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

