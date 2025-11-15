Scuola | Elena Donna è la nuova direttrice di Enaip Arona
Cambio di direzione al centro Enaip di Arona: Elena Donna raccoglie il testimone da Luisa Bagna, portando con sé un'esperienza pluriennale nel campo dell'educazione, dell'orientamento e delle politiche attive del lavoro.Laureata in Scienze dell'Educazione all'Università degli Studi di Torino, con. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
