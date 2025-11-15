Scontro tra un furgone ed una bicicletta un morto | provvisoriamente chiusa la statale 121

La strada statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni, a Randazzo, in provincia di Catania a causa di un grave incidente stradale. Il sinistro, avvenuto esattamente al chilometro 182, ha coinvolto un furgone ed una bicicletta ed ha causato il decesso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

