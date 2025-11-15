Scontro tra un furgone ed una bicicletta a Randazzo morto un ciclista 63enne

La strada statale 120 "Dell'Etna e delle Madonie" è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni, a Randazzo, in provincia di Catania a causa di un grave incidente stradale. Il sinistro, avvenuto esattamente al chilometro 182 intorno alle 15 e 30 di questo pomeriggio, in località Murazzo.

