Sci da oggi scatta l’obbligo del casco sugli impianti | 150 euro di sanzione ai trasgressori
Scatta ufficialmente l'obbligo del casco sugli impianti sciistici; 150 euro di sanzione a chi trasgredisce. Ecco le disposizioni in Alto Adige, i progetti futuri e la soddisfazione che questi portano alle scuole di sci. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Sci, scatta l'obbligo del casco: 150 euro di multa a chi non lo indossa - La nuova norma del decreto sport rende quindi il casco imprescindibile per chiunque acceda alle piste italiane, sia bambini che adulti.