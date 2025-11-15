Sci da oggi scatta l’obbligo del casco sugli impianti | 150 euro di sanzione ai trasgressori

Ildifforme.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scatta ufficialmente l'obbligo del casco sugli impianti sciistici; 150 euro di sanzione a chi trasgredisce. Ecco le disposizioni in Alto Adige, i progetti futuri e la soddisfazione che questi portano alle scuole di sci. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sci da oggi scatta l8217obbligo del casco sugli impianti 150 euro di sanzione ai trasgressori

© Ildifforme.it - Sci, da oggi scatta l’obbligo del casco sugli impianti: 150 euro di sanzione ai trasgressori

Argomenti simili trattati di recente

sci oggi scatta l8217obbligoSci, scatta l'obbligo del casco: 150 euro di multa a chi non lo indossa - La nuova norma del decreto sport rende quindi il casco imprescindibile per chiunque acceda alle piste italiane, sia bambini che adulti. Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Sci Oggi Scatta L8217obbligo