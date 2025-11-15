Scarse condizioni igieniche quattro locali sanzionati

Genovatoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni nel centro storico si sono svolti controlli straordinari, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori e in materia di sostanze stupefacenti, al contrasto dei fenomeni di criminalità e alla tutela del decoro urbano.In particolare, giovedì sera, 13 novembre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Scarse condizioni igieniche, quattro locali sanzionati - Irregolarità anche per quanto riguarda etichettatura dei prodotti in lingua straniera e mancata indicazione degli allergeni ... genovatoday.it scrive

scarse condizioni igieniche quattroAlimenti non tracciati e scarsa igiene: controlli a tappeto tra ristoranti, bar e alla Fiera del Folpo. Multe per 40mila euro e quattro chiusure - Saracinesche abbassate, multe per diverse migliaia di euro, generi alimentari distrutti perché potenzialmente pericolosi per gli utilizzatori finali e inevitabili polemiche di ... Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Scarse Condizioni Igieniche Quattro