Saranno quattro su otto gli spareggi degli ottavi di finale alla World Cup 2025. Si “attiva”, in buona sostanza, la domenica nella quale si disputano quattro incontri con serie di due partite a cadenza veloce, sempre più veloce man mano che passa il tempo: due da 15’+10?, poi, se necessario, due da 10’+10?, due da 5’+3?, due da 3’+2? e l’Armageddon con l’asta sul minor tempo per il Nero contro i 4’02” del Bianco che è però obbligato a vincere. Quest’oggi ad avanzare sono i due uzbeki rimasti in tabellone, entrambi nella parte alta. A Javokhir Sindarov basta semplicemente pattare con il Nero contro Frederik Svane, il tedesco che al terzo turno era riuscito a estromettere il Campione del Mondo Gukesh. 🔗 Leggi su Oasport.it

Scacchi, World Cup 2025: Erigaisi-Wei Yi, il quarto è servito. Avanti anche gli uzbeki