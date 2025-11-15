La prima puntata di Sanremo Giovani in onda martedì 11 novembre, condotta da Gianluca Gazzoli, si è chiusa con i primi tre artisti che passano alla semifinale. A superare il turno sono state Antonia, Cmqmartina e La Messa. A valutare le esibizioni è stata la commissione musicale formata da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, insieme ai “giurati non in onda” Carlo Conti e Claudio Fasulo. Sanremo Giovani 2025, intervista esclusiva a La Messa. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva La Messa. “Sono felicissima, è stato totalmente inaspettato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Sanremo Giovani 2025, intervista esclusiva a La Messa: “Non pensavo di poter arrivare in semifinale. Tormento mi ha consigliato di divertirmi. In futuro, mi piacerebbe collaborare con Tiziano Ferro”