Sanatoria edilizia in Campania | FdI vuole riapre i termini per rimediare al pasticcio della sinistra nel 2003
Il tema della sanatoria edilizia infiamma la campagna elettorale per le regionali in Campania, dopo l’annuncio di un emendamento alla manovra presentato da Fratelli d’Italia. Antonio Iannone, senatore e commissario regionale del partito, con un post sui social rende noto che “grazie a Fratelli d’Italia e ai parlamentari campani sarà possibile sanare una grave discriminazione sulla sanatoria 2003”. L’errore risale al 2003: immobili fuori dalle zone rosse e pienamente regolarizzabili. “Se la nuova Regione recepirà questa nuova normativa – spiega – salveremo migliaia di persone dall’abbattimento. In particolare riapriamo i termini della sanatoria edilizia prevista dalla legge del 2003”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
