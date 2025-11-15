Claudia Gerini torna a parlare di Samira Lui. L'attrice aveva sollevato un vero e proprio polverone criticando la presenza a La Ruota della Fortuna della valletta che "gira le letterine tutta nuda. Noi a Non è la Rai non eravamo nude. Ancora oggi, cento anni dopo, c’è la bella ragazza in bella mostra". Quanto è bastato, appunto, per sollevare la polemica. Eppure - tiene a precisare durante il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie - "sono stata fraintesa". Raggiunta da Vanity Fair, Gerini spiega: "Non volevo offendere Samira, che è bella, brava e preparata. Il mio discorso è sulla parità di genere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Samira Lui, Claudia Gerini si difende dopo la polemica: "Il mio discorso..."