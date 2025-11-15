Rugby Coppa Italia | il Valorugby supera senza problemi Rovigo
La Coppa Italia torna protagonista nel fine settimana con il quarto turno della fase a gironi, distribuito tra gli anticipi del venerdì e i posticipi domenicali. Un segmento cruciale del percorso verso le semifinali, che offre già riscontri significativi e qualche imprevisto, come dimostrato dalle prime sfide in calendario. I riflettori si sono accesi soprattutto su Reggio Emilia, dove il Mirabello ha ospitato il match più atteso della giornata inaugurale. Nell’anticipo del venerdì, infatti, il Valorugby ha imposto la propria superiorità contro un Rovigo irriconoscibile nel primo tempo. I Diavoli hanno costruito la vittoria con una prova solida e concreta, chiudendo la prima frazione sul 26-0 grazie alle mete di Casilio, Colombo, Bigi e Lazzarin, tutte orchestrate con ritmo e precisione. 🔗 Leggi su Oasport.it
