Rosa Rosati Rosé | anche quest’anno doppio riconoscimento per Tenute Lu Spada

Brindisireport.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rosa Rosati Rosé 2026 è una guida dedicata esclusivamente ai vini rosati. Il risultato è una selezione accurata dei vini rosa degustati e proposti dalle più importanti aziende vitivinicole italiane. Un panel di giudici provenienti da tutta Italia tra degustatori di Associazioni di Sommellerie. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Vini “rosati” o “rosa”? Da stappare tutto l’anno - La riflessione mi è venuta sfogliando l’edizione 2020 de “I migliori 100 Vini Rosa d’Italia”, preziosa guida edita da Slow Food. Secondo italiaatavola.net

Vini rosati, un premio per il Vigna Mazzì di Rosa del Golfo - concorso “Rosati in terra di rosati”, all’interno della manifestazione “Vini rosati di Puglia”, grazie al “Vigna Mazzì ... Riporta quotidianodipuglia.it

Rosati al bivio: rosa provenzale o ciliegia cerasuolo? I 10 da provare - Rosa provenzale con sfumature di cipria e salmone oppure rosso ciliegia con nuance di buccia di cipolla (di Tropea)? Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Rosa Rosati Ros233 Quest8217anno