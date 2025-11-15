Ronaldo espulso parla Bruno Fernandes | Ha reagito in un modo che gli è costato caro Sapeva di non volerlo fare
Ronaldo espulso, l’ex Juventus espulso in Irlanda: rosso diretto per gomitata. La perdita è pesante in vista della gara decisiva contro l’Armenia. Parla Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo è finito sotto i riflettori in questa sosta per le Nazionali, ma non per le sue prodezze. Nel match di Dublino contro l’Irlanda, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e perso 2-0 dal Portogallo, il fuoriclasse ex Juventus è stato espulso. L’episodio chiave è stata una gomitata rifilata a un avversario. L’arbitro aveva inizialmente estratto il cartellino giallo, ma la tecnologia è intervenuta. Il VAR ha corretto la decisione iniziale, trasformando il provvedimento in un rosso diretto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
L’ESPULSIONE DI CRISTIANO RONALDO Cristiano Ronaldo è stato espulso in Irlanda-Portogallo ed è la prima espulsione in 226 partite nel Portogallo Rischia di saltare per squalifica anche il debutto mondiale del Portogallo (che deve ancora qualificarsi ma - facebook.com Vai su Facebook
#Ronaldo espulso Bufera dal Portogallo Vai su X
Bruno Fernandes difende Ronaldo: «Sa di aver commesso un errore, anche se non era sua intenzione» - Cristiano Ronaldo, espulso per la prima volta col Portogallo, rischia il Mondiale; ct e Fernandes difendono la sua reazione. Riporta ilnapolista.it
CR7 espulso contro l'Irlanda, Bruno Fernandes: "Sa di aver sbagliato" - Cristiano Ronaldo torna al centro dell’attenzione durante la sosta per le Nazionali, ma questa volta non per un gol decisivo. Scrive tuttojuve.com
L'Al Nassr parla sempre più portoghese. CR7 vuole portare in Arabia anche Bruno Fernandes - Nassr, risultando protagonista non solo per quello che a 40 anni continua a fare in campo, ma anche nelle scelte dirigenziali ... Secondo tuttomercatoweb.com