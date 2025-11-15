Ronaldo espulso, l’ex Juventus espulso in Irlanda: rosso diretto per gomitata. La perdita è pesante in vista della gara decisiva contro l’Armenia. Parla Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo è finito sotto i riflettori in questa sosta per le Nazionali, ma non per le sue prodezze. Nel match di Dublino contro l’Irlanda, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e perso 2-0 dal Portogallo, il fuoriclasse ex Juventus è stato espulso. L’episodio chiave è stata una gomitata rifilata a un avversario. L’arbitro aveva inizialmente estratto il cartellino giallo, ma la tecnologia è intervenuta. Il VAR ha corretto la decisione iniziale, trasformando il provvedimento in un rosso diretto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ronaldo espulso, parla Bruno Fernandes: «Ha reagito in un modo che gli è costato caro. Sapeva di non volerlo fare»