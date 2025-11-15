Roma segni di colluttazione sul corpo del 27enne precipitato dal B&B

Roma, 15 novembre 2025 – “Leonardo Fiorini è morto a causa delle lesioni riportate nella caduta ma sul suo corpo sono presenti anche evidenti segni di colluttazione “: è quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia svolta all’istituto di medicina legale della Sapienza sul corpo del 27enne precipitato dal b&b di via San Calepodio ( leggi qui ), nel quartiere romano di Monteverde. Appare dunque confermato quanto riferito da alcuni testimoni i quali hanno visto la vittima litigare sul balcone con David Stojanovic, il 25enne di origini albanesi arrestato che si trova ora ai domiciliari. Anche su di lui, così come sul corpo della vittima, la procura di Roma, che procede per omicidio, ha disposto e sami tossicologici per accertare l’eventuale assunzione di droga. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it