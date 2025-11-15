Roma | ragazzo caduto da b&b l' autopsia | Prima di precipitare violenta colluttazione

Lesioni traumatiche da caduta e segni sul corpo legati a una violenta colluttazione: questo e' quanto emerge dai risultati preliminari dell'esame autoptico - disposto dai pm di Roma - che e' stato svolto oggi all'Istituto di medicina legale dell'Universita' La Sapienza sul corpo del 27enne morto dopo essere precipitato da un B&B nella zona di Monteverde, a Roma. Per questa vicenda è in stato di arresto il 25enne David Stojanovic. Le verifiche hanno, quindi, confermato quanto emerso anche dal racconto dei diversi testimoni ascoltati: prima della caduta i due stavano litigando anche con spinte sul terrazzo dell'appartamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

