Roma | ragazzo caduto da b&b l' autopsia | Prima di precipitare violenta colluttazione
Lesioni traumatiche da caduta e segni sul corpo legati a una violenta colluttazione: questo e' quanto emerge dai risultati preliminari dell'esame autoptico - disposto dai pm di Roma - che e' stato svolto oggi all'Istituto di medicina legale dell'Universita' La Sapienza sul corpo del 27enne morto dopo essere precipitato da un B&B nella zona di Monteverde, a Roma. Per questa vicenda è in stato di arresto il 25enne David Stojanovic. Le verifiche hanno, quindi, confermato quanto emerso anche dal racconto dei diversi testimoni ascoltati: prima della caduta i due stavano litigando anche con spinte sul terrazzo dell'appartamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#roma Il giovane si sarebbe difeso dalle accuse affermando di aver provato a fermare il ragazzo - facebook.com Vai su Facebook
Giallo a Roma: un ragazzo di 27 anni precipita dal balcone di un B&B e muore. Arrestato un 25enne, accusato di omicidio. #Tg1 Claudia Antinoro Vai su X
Roma: ragazzo caduto da b&b, l'autopsia: "Prima di precipitare violenta colluttazione" - Lesioni traumatiche da caduta e segni sul corpo legati a una violenta colluttazione: questo e' quanto emerge dai risultati preliminari ... Segnala iltempo.it
Tragedia a Roma, 27enne muore precipitando da un B&B: in manette in 25enne - Tragedia a Roma, un ragazzo di 27 anni è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un B&B: in arresto un 25enne ... Si legge su notizie.it
Roma, giovane morto cadendo da b&b, “Penzolava tenuto per le caviglie" - I carabinieri hanno arrestato il 25enne David Stojanivic, nato ad Anzio e commesso in un negozio di abbigliamento. Segnala tg24.sky.it