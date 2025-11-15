Roma cosa ha rivelato l’autopsia su Leonardo Fiorini

L’esame autoptico eseguito all’istituto di medicina legale della Sapienza sul corpo di Leonardo Fiorini, il 27enne precipitato da un b&b della zona Monteverde a Roma, ha evidenziato traumi compatibili con una caduta dall’alto e ulteriori lesioni riconducibili a una colluttazione particolarmente violenta. Le prime analisi, che coincidono con quanto riferito da alcuni presenti, confermano che prima del volo dal terrazzo il giovane avrebbe avuto uno scontro fisico con il 25enne David Stojanovic, attualmente in stato di arresto. Durante l’autopsia sono stati inoltre raccolti campioni destinati agli accertamenti tossicologici, i cui esiti saranno disponibili nelle prossime settimane; verifiche analoghe verranno effettuate anche sull’indagato per chiarire se abbia assunto sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Roma, cosa ha rivelato l’autopsia su Leonardo Fiorini

