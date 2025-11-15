Roma 27enne morto nel b&b | segni di colluttazione sul corpo cosa dice l’autopsia

(Adnkronos) – Leonardo Fiorini è morto a causa delle lesioni riportate nella caduta ma sul suo corpo sono presenti anche evidenti segni di colluttazione. È quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia svolta all’istituto di medicina legale della Sapienza sul corpo del 27enne precipitato dal b&b di via San Calepodio, nel quartiere romano di Monteverde. Appare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com