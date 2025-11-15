Rogo in una casa ad Arcene i vigili del fuoco domano un incendio - Foto e video

Ecodibergamo.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NELLA NOTTE. Alte fiamme nella serata di sabato 15 novembre ad Arcene. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato il rogo intorno alle 23. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

rogo in una casa ad arcene i vigili del fuoco domano un incendio foto e video

© Ecodibergamo.it - Rogo in una casa, ad Arcene i vigili del fuoco domano un incendio - Foto e video

Argomenti simili trattati di recente

rogo casa arcene vigiliRogo in una casa, ad Arcene i vigili del fuoco domano un incendio - Foto e video - 10 di sabato 15 novembre le alte fiamme hanno richiamato l’attenzione de residenti della zona. Scrive ecodibergamo.it

rogo casa arcene vigiliIncendio di Arcene, notte fuori casa per 35 persone - Sono 35 le persone che nella notte ad Arcene sono rimaste fuori casa dopo il grosso incendio scoppiato in un’abitazione. Da ecodibergamo.it

rogo casa arcene vigiliRogo distrugge una casa. Le fiamme, poi il crollo - L’episodio in un’abitazione storica ma disabitata a Monzone Alto. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rogo Casa Arcene Vigili