Rinnovo Mancini primi contatti e fiducia nell’aria | la Roma lo vuole a vita

Giorni concitati in casa Roma nonostante lo stop per le Nazionali, vuoi per il frenetico lavoro a Trigoria per recuperare gli infortunati vuoi per un mercato che comincia a prendere forma in vista di gennaio. Su questo secondo tema però è centrale anche il nodo rinnovi, soprattutto con riguardo alla vecchia guardia giallorossa: Pellegrini ed El Shaarawy sono le situazioni più pressanti, ma intanto il club guarda ad un Gianluca Mancini ormai anima della squadra e giocatore su cui fondare anche gli anni che verranno. Proprio per questo giungono novità sul suo contratto attualmente in scadenza nel 2027. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Rinnovo Mancini, primi contatti e fiducia nell’aria: la Roma lo vuole a vita

Leggi anche questi approfondimenti

#Mancini e #Cristante, i veterani di Gasp verso il rinnovo: la situazione ? romanews.eu/il-tempo-manci… #ASRoma #RomanewsEU Vai su X

? RASSEGNA STAMPA Gasp e la difesa di ferro – Solo 5 gol subiti in 11 giornate: Roma al top d’Europa. Cristante e Mancini leader – Cuore e maturità per una squadra che sogna la Champions. Celik nel mirino Juve – Ma la Roma lavora al rinnovo d - facebook.com Vai su Facebook

Juve-Mancini, i retroscena di 7 mesi fa: cosa successe prima dell’arrivo di Tudor - Ora che la storia di Igor Tudor alla Juventus è arrivata al capolinea c’è un aspetto che va considerato per avere un quadro ancora più chiaro della situazione: il croato non era la prima scelta quando ... Come scrive sport.sky.it

Juventus, primi contatti con Spalletti. In corsa anche Roberto Mancini - In corsa c’è anche Mancini In casa Juventus proseguono i lavori per il post Tudor. Segnala gianlucadimarzio.com

Quanto guadagna Mancini all'Al-Sadd: l'ingaggio e i dettagli del contratto - L'ex ct di Italia e Arabia Saudita è pronto a tornare alla guida di un club dopo sette anni dall'ultima volta con lo Zenit ... Lo riporta msn.com