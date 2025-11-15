Rinnovata per 7 anni la concessione San Domenico Village al Csi

Il Centro Sportivo Comitato di Arezzo annuncia con soddisfazione il rinnovo della convenzione per l’utilizzo della struttura del San Domenico Village, situata in via del Balilla 11, prorogata fino al 19 ottobre 2032. Un accordo settennale che garantisce continuità alle attività sportive. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

