Rimodulazione in giunta | Falcomatà nomina gli assessori Curatola Caracciolo e Tripodi

Reggiotoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha completato la rimodulazione della giunta comunale di Reggio Calabria. Entrano a far parte dell'esecutivo comunale tre nuovi assessori: Annamaria Curatola, che ha assunto le deleghe all'Istruzione, Università e Pari opportunità; Alex Tripodi, che ha assunto le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

