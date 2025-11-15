Rimodulazione in giunta | Falcomatà nomina gli assessori Curatola Caracciolo e Tripodi
Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha completato la rimodulazione della giunta comunale di Reggio Calabria. Entrano a far parte dell'esecutivo comunale tre nuovi assessori: Annamaria Curatola, che ha assunto le deleghe all'Istruzione, Università e Pari opportunità; Alex Tripodi, che ha assunto le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
