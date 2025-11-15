Ricerca oncologica Fondazione Humanitas Sicilia premia i talenti e raddoppia il suo impegno

Cerimonia di premiazione dell'iniziativa patrocinata dal Senato della Repubblica Fondazione Humanitas Sicilia premia la ricerca su carcinoma polmonare: dal 2026 più spazio ai talenti con due sezioni, clinica e preclinica. Vincitore under40 è il palermitano Valerio Gristina. Il Presidente FHS Alessandro Repici annuncia l'ampliamento del Fondo destinato alle eccellenze dell'Isola per rafforzare la lotta contro il cancro È Valerio Gristina il vincitore della prima edizione del Premio per la Ricerca Oncologica 2025 di Fondazione Humanitas Sicilia (FHS). Palermitano, 38 anni, dottore di Ricerca in Oncologia Sperimentale e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Palermo, specialista in Oncologia Medica e Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Associato, Ricercatore in Tenure Track (RTT) e dirigente presso il Dipartimento ME.

