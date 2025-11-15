Replica La forza di una donna 2 in streaming puntate del 15 novembre | Video Mediaset

Triplo appuntamento oggi – sabato 15 novembre – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Episodio 4 – terza parte In montagna, la tensione aumenta quando due ragazzi che gareggiano con le auto dei genitori finiscono per tamponare l’auto di Sarp con, all’interno, Nisan e Doruk. Un attimo prima dell’incidente però, Nisan ha visto in TV la foto di Yeliz, ma l’assenza di audio non le ha permesso di capire il perché della presenza di Yeliz in TV. Bahar riconosce Munir dalla voce e lo accusa di essere stato lui a rapire i suoi figli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

