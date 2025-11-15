Regionali Sgambato | Assessorato a Sanità e Trasporti Caserta ha professionalità per avere ruolo centrale

Casertanews.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“In Campania servono un assessorato alla Sanità e uno ai Trasporti”. E’ questa la proposta di Camilla Sgambato, capolista del Pd in provincia di Caserta alle elezioni regionali, lanciata dopo la sentenza del Tar Campania che ha accolto il ricorso di Palazzo Santa Lucia imponendo al Ministero. 🔗 Leggi su Casertanews.it

regionali sgambato assessorato a sanit224 e trasporti caserta ha professionalit224 per avere ruolo centrale

© Casertanews.it - Regionali, Sgambato: "Assessorato a Sanità e Trasporti, Caserta ha professionalità per avere ruolo centrale"

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Regionali Sgambato Assessorato Sanit224