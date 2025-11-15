Regionali Fico | La sanità territoriale il nostro primo investimento
Tempo di lettura: 2 minuti Una vera “sanità territoriale ” sarà il primo investimento della Regione Campania. Lo annuncia il candidato del centrosinistra Roberto Fico in un incontro al centro congressi di Capri con imprenditori e cittadini dell’isola ribadendo di voler parlare di “ proposte concrete ” e di non voler replicare “ alle offese ” che arrivano dagli esponenti del centrodestra. “ Ogni documento dell’Oms, dell’Unione Europea, gli studi di Camera e Senato ci dicono che la sanità efficiente, efficace, quella pubblica vera che rappresenta fino in fondo il cittadino e rispetta il diritto di tutti ad essere curati, è la sanità di prossimità, la sanità territoriale” dice Fico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
