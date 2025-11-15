Regionali Campania Cirielli a incontro di Noi Moderati Guarino | Proteggeremo le famiglie dalle crisi economiche
Tempo di lettura: 4 minuti “ Grazie per la battaglia che state facendo, io vi trovo forti. E credo che sarete la vera sorpresa di queste elezioni. Sono convinto che vinceremo e voi saremo determinanti per la vittoria “. Con queste parole il viceministro agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale Edmondo Cirielli, candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione Campania, ha elogiato il lavoro svolto da Noi Moderati nella campagna elettorale in Campania. Cirielli è intervenuto all’incontro elettorale organizzato al Caffé Gambrinus a Napoli per presentare le proposte elettorali dell’avvocato Riccardo Guarino, capolista di Noi Moderati per la circoscrizione di Napoli, e per fare il punto, insieme al segretario nazionale Mara Carfagna e al coordinatore regionale Gigi Casciello, sulle attività svolte sul territorio dal partito di Maurizio Lupi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
