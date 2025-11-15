Regalare un pianoforte ad Alessandro Gervasi la raccolta fondi

“Confido che la raccolta fondi in corso voluta dalla regista fiorentina Cinzia Th Torrini, per regalare un pianoforte al piccolo Alessandro Gervasi, anche grazie al Premio San Michele d’Oro che riceverà a Castiglion Fiorentino il prossimo 29 novembre, possa permettere di raggiungere il risultato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Regalare un pianoforte ad Alessandro Gervasi, la raccolta fondi

Altre letture consigliate

Appuntamento da non perdere al Monastir’ART 2025 ? Questa sera alle 18.30, nella Sala consiliare, ci attende un viaggio musicale con Ilaria Porceddu ed Emanuele Contis. Voce, pianoforte e sax si incontrano per regalare emozioni e bellezza in musica. - facebook.com Vai su Facebook

“Premio San Michele d’oro”, la raccolta fondi voluta dalla regista Cinzia Th Torrini rilanciata dal sindaco Agnelli - Regalare un pianoforte ad Alessandro Gervasi, bambino prodigio del pianoforte protagonista del film Rai “Peppino di Capri”, che riceverà il premio sabato 29 novembre alle ore 18 ... Si legge su msn.com

“Premio San Michele d’oro” ad Alessandro Gervasi, bambino prodigio del pianoforte protagonista del film rai “Peppino di Capri” - Arezzo, 12 novembre 2025 – “Premio San Michele d’oro” ad Alessandro Gervasi, bambino prodigio del pianoforte protagonista del film rai “Peppino di Capri”. lanazione.it scrive

Sanremo 2025, chi è Alessandro Gervasi: il piccolo talento del pianoforte che ha incantato l’Ariston - Tra gli ospiti più sorprendenti della seconda serata di Sanremo 2025 c’è stato Alessandro Gervasi, un bambino di soli sei anni che ha incantato il pubblico con la sua esibizione al pianoforte. Segnala greenme.it