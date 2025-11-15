Radiohead a Bologna in città caccia ai vinili in attesa dei concerti

Bologna, 15 novembre 2025 - Due ore piene di rock e una scaletta composta da 25 brani: così è ripartito, ieri sera, 14 novembre, il trionfo dei Radiohead, che hanno inaugurato all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno la loro attesissima tournée. Ad abbracciarli c’erano 14mila fan entusiasti – molti dei quali giovanissimi - arrivati non solo da tutta Italia ma anche dall’estero, pronti a lasciarsi travolgere dall’energia della band. E a loro si aggiungeranno gli spettatori dei concerti di questa sera, 15 novembre, e delle date di lunedì 17 e martedì 18 novembre, anche queste sold out. Del resto, l’attesa era enorme: dopo sette anni di silenzio sui palchi, la formazione britannica è tornata a suonare dal vivo con un tour europeo che, oltre alla tappa sotto le torri, toccherà città come Madrid, Londra, Copenhagen e Berlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

