Quando la finale di Sinner alle ATP Finals? Orario avversario tv streaming

L’ Inalpi Arena di Torino ospiterà domani, domenica 16 novembre, le finali di entrambi i tornei delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: nel tabellone di singolare Jannik Sinner affronterà il vincente della seconda semifinale, quella tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il canadese Felix Auger-Aliassime. Il match di singolare sarà il secondo ed ultimo di giornata e si giocherà non prima delle ore 18.00: in precedenza andrà in scena la finale di doppio, che si giocherà alle ore 15.00, tra Harri HeliovaaraHenry Patten e la coppia vincente del match tra Joe SalisburyNeal Skupski e Julian CashLloyd Glasspool. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la finale di Sinner alle ATP Finals? Orario, avversario, tv, streaming

ATP Finals, Jannik Sinner supera Alex de Minaur 7-5, 6-2 e vola in finale contro il vincente tra Alcaraz e Auger-Aliassime Palasport Olimpico di Torino Tutti i video, le foto e i dettagli qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/tennis-atp-finals-tutto-pront - facebook.com Vai su Facebook

JANNIK MANTIENE LA CORONA Sinner sconfigge Alcaraz nella finale del Six Kings Slam e vince il torneo di Riyad per la seconda volta di seguito Il numero 2 del mondo stacca anche un assegno da 6 milioni di dollari, il bottino offerto dal torneo ara Vai su X

Atp Finals, Sinner si prende la finale: "Sarà dura, ma per fortuna gioco in casa" - Sono nove i successi di fila dell'altoatesino alle Finals di Torino: "Per tutti noi è l'ultimo torneo dell'anno, siamo tutti stanchi e ho la fortuna di avere il pubblico dalla mia parte che mi dà una ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it

Sinner, quando gioca la finale delle Atp Finals? Sfiderà uno tra Alcaraz e Zverev: orario e dove vederla in chiaro - Jannik Sinner stacca il pass per la finale delle Atp Finals di Torino e aggiunge un altro tassello alla sua splendida stagione. Secondo ilmessaggero.it

Finals: Sinner vince in due set contro De Minaur e vola in finale 7-6, 6-2 - Per il terzo anno consecutivo Jannik Sinner è in finale alle Atp Finals di Torino. Riporta ansa.it