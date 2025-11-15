Quando la finale di Sinner alle ATP Finals? Orario avversario tv streaming

Oasport.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Inalpi Arena di Torino ospiterà domani, domenica 16 novembre, le finali di entrambi i tornei delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: nel tabellone di singolare Jannik Sinner affronterà il vincente della seconda semifinale, quella tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il canadese Felix Auger-Aliassime. Il match di singolare sarà il secondo ed ultimo di giornata e si giocherà non prima delle ore 18.00: in precedenza andrà in scena la finale di doppio, che si giocherà alle ore 15.00, tra Harri HeliovaaraHenry Patten e la coppia vincente del match tra Joe SalisburyNeal Skupski e Julian CashLloyd Glasspool. 🔗 Leggi su Oasport.it

quando la finale di sinner alle atp finals orario avversario tv streaming

© Oasport.it - Quando la finale di Sinner alle ATP Finals? Orario, avversario, tv, streaming

Approfondisci con queste news

finale sinner atp finalsAtp Finals, Sinner si prende la finale: "Sarà dura, ma per fortuna gioco in casa" - Sono nove i successi di fila dell'altoatesino alle Finals di Torino: "Per tutti noi è l'ultimo torneo dell'anno, siamo tutti stanchi e ho la fortuna di avere il pubblico dalla mia parte che mi dà una ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it

finale sinner atp finalsSinner, quando gioca la finale delle Atp Finals? Sfiderà uno tra Alcaraz e Zverev: orario e dove vederla in chiaro - Jannik Sinner stacca il pass per la finale delle Atp Finals di Torino e aggiunge un altro tassello alla sua splendida stagione. Secondo ilmessaggero.it

finale sinner atp finalsFinals: Sinner vince in due set contro De Minaur e vola in finale 7-6, 6-2 - Per il terzo anno consecutivo Jannik Sinner è in finale alle Atp Finals di Torino. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Finale Sinner Atp Finals