Inter News 24 Le idee del ct azzurro. L’Italia si prepara all’ultima partita del girone di qualificazione al Mondiale 2026. Domani sera, a San Siro, gli Azzurri affrontano la Norvegia, ma il destino sembra segnato. La Nazionale ha già in pugno i playoff e, con grandissima probabilità, la qualificazione passerà proprio da lì. Anche in caso di vittoria contro la squadra guidata dal tecnico Stale Solbakken, che ci appaierebbe in classifica, la differenza reti accumulata nelle gare precedenti (un pesante +14 a favore dei norvegesi) è un ostacolo di fatto insormontabile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Probabili formazioni Italia Norvegia, Gattuso si affida al blocco Inter: chance anche per Frattesi?