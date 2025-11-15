Presidio a Rione Mazzini | uniti per il futuro dei nostri quartieri
Una chiamata alla presenza, all’ascolto e al dialogo per rafforzare i presidi culturali e sociali della comunità.Appuntamento in Piazzetta: Una Comunità che si IncontraPiazzetta di Rione MazziniOre 11.00Obiettivo del Presidio: Ascoltare e Sostenere la ComunitàIl presidio di domani vuole essere un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
