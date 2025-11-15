Presentata la prima Running Cup Maceratese domenica 30 novembre si corre nella città dei bottari
Tempo di lettura: 3 minuti Tutto pronto per la prima edizione della Running Cup Maceratese, manifestazione podistica di 10Km su strada che si terrà domenica 30 novembre a Macerata Campania e che è stata presentata alla stampa ieri mattina presso la sala consiliare del comune casertano. Grande emozione e soddisfazione per l’assessore allo sport Pasquale Nacca ed il sindaco Giovanni Battista Di Matteo fieri di aver riportato Macerata Campania nel novero delle località campane sedi di una manifestazione podistica dopo una tradizione ultraventennale interrottasi da qualche anno e che riprende, oggi, su iniziativa diretta dell’Ente Comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
