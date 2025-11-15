Presentata la prima Running Cup Maceratese domenica 30 novembre si corre nella città dei bottari

Anteprima24.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Tutto pronto per la prima edizione della  Running Cup Maceratese, manifestazione podistica di 10Km su strada che si terrà domenica 30 novembre a Macerata Campania e che è stata presentata alla stampa ieri mattina presso la sala consiliare del comune casertano. Grande emozione e soddisfazione per l’assessore allo sport  Pasquale Nacca  ed il sindaco  Giovanni Battista Di Matteo  fieri di aver riportato Macerata Campania nel novero delle località campane sedi di una manifestazione podistica dopo una tradizione ultraventennale interrottasi da qualche anno e che riprende, oggi, su iniziativa diretta dell’Ente Comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

presentata la prima running cup maceratese domenica 30 novembre si corre nella citt224 dei bottari

© Anteprima24.it - Presentata la prima Running Cup Maceratese, domenica 30 novembre si corre nella città dei bottari

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

presentata prima running cupMacerata Campania lancia la prima Running Cup: presentazione ufficiale venerdì in Aula Consiliare - Scopri tutti i dettagli riguardo Macerata Campania lancia la prima Running Cup: presentazione ufficiale venerdì in Aula Consiliare . Secondo casertaweb.com

Si presenta venerdì la prima Running Cup Maceratese - Il Comune di Macerata Campania – nella persona dell’Assessore allo Sport Pasquale Nacca – e il Comitato Regionale Asi della Campania, insieme alla Federazione ... Come scrive napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Presentata Prima Running Cup