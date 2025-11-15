Pres Como | Fabregas all’Inter? Lui non ha mai…

Il Como prosegue il suo percorso nella seconda stagione consecutiva in Serie A, e il presidente Mirwan Suwarso, intervenuto a Sky Sport, ha tracciato una linea chiara sul presente e sul futuro del club affidato a Cesc Fabregas. Tra ambizioni crescenti, investimenti mirati e il tema delle voci di mercato legate al tecnico spagnolo, il numero uno lariano ha voluto fare chiarezza. Suwaro non nasconde le aspettative: dopo la salvezza conquistata nella passata stagione, l’obiettivo per l’annata in corso è quello di alzare l’asticella. “L’anno scorso il nostro obiettivo era salvarci, quest’anno è fare meglio: saremmo felici con qualsiasi posizione sopra al decimo posto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it