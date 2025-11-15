predator badlands conquista il box office superando il record del film originale nonostante un calo inatteso in seconda settimana

andamento al box office di predator: badlands nel suo secondo fine settimana. Il nuovo film Predator: Badlands sta registrando performance inferiori alle aspettative durante il suo secondo fine settimana di distribuzione, pur avendo già raggiunto un risultato notevole. In qualità di inserimento più recente nella franchise di fantascienza, si distingue come la nona pellicola della serie e la settima ad essere distribuita in sala.. Il debutto domestico di Predator: Badlands è stato di 40 milioni di dollari, il miglior risultato finora per l’intera saga. Secondo le stime di Deadline, al termine del secondo weekend, si aspetta che il film raccoglierà tra 13 e 14 milioni di dollari nei tre giorni, con una contrazione di circa il 66%. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

