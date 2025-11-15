Precipita dal balcone e muore sul corpo di Leonardo Fiorini segni di colluttazione | cosa dice l'autopsia

Oltre alle lesioni conseguenti alla caduta, sul corpo di Leonardo Fiorini sono stati riscontrati segni legati a una colluttazione violenta: cosa emerge dall'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

