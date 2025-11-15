Posillipo vittoria ai rigori contro la Telimar Palermo
Tempo di lettura: 3 minuti Vittoria ai rigori per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che vince in trasferta per 14-13 sul Telimar Palermo, nella gara valevole per l’ottava giornata del Campionato di Serie A1. La partita è finita 10-10 nei tempi regolamentari mentre il rigore decisivo è stato siglato dal Capitano Mattiello. La Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo conquista cosi i 2 punti dopo il successo ai rigori. Il primo gol della partita è di Nagy, in superiorità, raddoppia Radovic, Parrella segna il 3-0 ancora con uomo in più. Il Telimar reagisce con la doppietta di Lo Cascio ma Mattiello trova il gol del 2-4, sfruttando la superiorità, stessa giocata per Boggiano, 3-4 dopo il primo quarto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Campionato regionale Under 14 ? Stadio comunale di Brusciano PG - POSILLIPO 5-1 Sena ? Iovane Giuseppe ? Provvisiero ? Auriemma Quarta vittoria in cinque gare per i ragazzi del mister Matrisciano, autentica rivelazione di questa p - facebook.com Vai su Facebook
Pallanuoto, tre vittorie in tre giorni in Olanda per il Posillipo: i rossoverdi avanzano in Europa - La squadra di Pino Porzio conquista il primo posto nel girone e sarà testa di serie nel sorteggio che stabilirà i gironi del secondo turno di Conference Cup, in programma a febbraio ... Lo riporta napolitoday.it
Posillipo show: batte l’Honved e vola al secondo turno di Conference Cup - 16 ai tiri di rigore e stacca il pass per il prossimo turno di Conference Cup di pallanuoto. Segnala napoli.repubblica.it
Posillipo, preziosa vittoria con "vista" sull'Europa - Posillipo, preziosa vittoria con "vista" sull'Europa OttoPagine ... Scrive msn.com