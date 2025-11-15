posillipo vittoria ai rigori contro la telimar palermo

Tempo di lettura: 3 minuti Vittoria ai rigori per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che vince in trasferta per 14-13 sul Telimar Palermo, nella gara valevole per l’ottava giornata del Campionato di Serie A1. La partita è finita 10-10 nei tempi regolamentari mentre il rigore decisivo è stato siglato dal Capitano Mattiello. La Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo conquista cosi i 2 punti dopo il successo ai rigori. Il primo gol della partita è di Nagy, in superiorità, raddoppia Radovic, Parrella segna il 3-0 ancora con uomo in più. Il Telimar reagisce con la doppietta di Lo Cascio ma Mattiello trova il gol del 2-4, sfruttando la superiorità, stessa giocata per Boggiano, 3-4 dopo il primo quarto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

