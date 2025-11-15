Poggibonsi | furti in ospedale scassinati armadietti del personale Sindacati | Servono impianti di sorveglianza
Furto nella notte fra il 14 e il 15 novembre 2025 all’ospedale Campostaggia di Poggibonsi dove i ladri hanno preso di mira gli spogliatoi del personale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
COLLE DI VAL D'ELSA, RESTITUITE LE PAGINE MINIATE RUBATE NEL 1982. OGGI LA CERIMONIA CON L'ARMA DEI CARABINIERI Ritrovare e restituite le preziose pagine miniate che provengono da sei corali del convento di San Lucchese a Poggibonsi - facebook.com Vai su Facebook
Poggibonsi, scassinati gli armadietti del personale a Campostaggia e rubati computer dai reparti - Furto l’altra notte all’ospedale Campostaggia di Poggibonsi dove i ladri hanno preso di mira gli spogliatoi del personale. Si legge su radiosienatv.it
Ospedale Sant’Anna, scassinati oltre cento armadietti del personale sanitario durante il cambio turno - Una scena di devastazione e rabbia ha accolto gli operatori sanitari del Sant’Anna di Torino all’alba di lunedì 10 novembre 2025. Come scrive giornalelavoce.it