Pizze e focaccia salsiccia e friarielli ritirate dai supermercati | pericolo botulino L'allerta del Ministero

Doppio richiamo per pizza e focaccia ai friarielli di Vera Pizza Napoli per rischio botulino. I prodotti sono stati realizzati nello stabilimento di Montecorvino Pugliano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Novembre, non ti temiamo! Con le pizze che scaldano il cuore e la focaccia che mette tutti d’accordo, affrontiamo anche i giorni più grigi con il sorriso. Da Mammamia, l’autunno è solo un’altra scusa per stare bene. #mammamiafinaleligure #pizzeriafinaleligure - facebook.com Vai su Facebook

Pizza salsiccia e friarielli napoletanta: ricetta e tradizione - Na specialità napoletana che ce fa arricreà semp! Scrive vocedinapoli.it

Salsiccia e friarielli, la ricetta tradizionale napoletana - La ricetta di salsiccia e friarielli è un classico della tradizione culinaria campana, in particolare napoletana. Riporta dissapore.com

Pizza salsicce e friarielli - Il piatto di oggi è il classico dei classici della cucina casalinga napoletana: la pizza salsicce e friarielli. napolitoday.it scrive