Pizze e focaccia salsiccia e friarielli ritirate dai supermercati | pericolo botulino L'allerta del Ministero

Fanpage.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppio richiamo per pizza e focaccia ai friarielli di Vera Pizza Napoli per rischio botulino. I prodotti sono stati realizzati nello stabilimento di Montecorvino Pugliano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Pizza salsiccia e friarielli napoletanta: ricetta e tradizione - Na specialità napoletana che ce fa arricreà semp! Scrive vocedinapoli.it

Salsiccia e friarielli, la ricetta tradizionale napoletana - La ricetta di salsiccia e friarielli è un classico della tradizione culinaria campana, in particolare napoletana. Riporta dissapore.com

Pizza salsicce e friarielli - Il piatto di oggi è il classico dei classici della cucina casalinga napoletana: la pizza salsicce e friarielli. napolitoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pizze Focaccia Salsiccia Friarielli