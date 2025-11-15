La fine della relazione tra gli attori e comici Andrea Pisani e Beatrice Arnera, resa pubblica sui social e seguita dalle foto di lei con Raoul Bova, è stata raccontata per la prima volta da Pisani a "Passa dal BSMT", il podcast di Gianluca Gazzoli. L'attore ha ripercorso la crisi, spiegando che l'esigenza di comunicarla era arrivata dall'ex compagna, sebbene lui non l'avrebbe fatto. "A un certo punto della nostra storia, la relazione ha smesso di andare bene. Noi sentivamo che le cose non andavano bene", ha confessato Pisani. La notizia delle foto con Bova lo ha travolto: "È stata difficile, mi casca il mondo sulla testa". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pisani accusa Arnera di non aver lottato. La replica: "Non spettacolarizzo il mio dolore"