Pio e Amedeo citano Temptation Island nel loro nuovo film

Pio e Amedeo tornano al cinema con "Oi Vita Mia" e citano anche Temptation Island, in onore a Maria De Filippi.

Pio e Amedeo, la sfida di ridere ancora: «Essere comici non significa educare nessuno» - Arriva nelle sale Oi vita mia, il debutto alla regia di Pio e Amedeo, una commedia sociale che mette in scena l’incrocio possibile tra due mondi considerati lontanissimi: i giovani ... Da msn.com

Pio e Amedeo su Rai3, il duo smentisce. L'ad Sergio: "Travolti dalle fake news" - L'ultima voce è quella legata a Pio e Amedeo, che secondo Dagospia sarebbero ormai prossimi a firmare con la Rai. Riporta iltempo.it

Pio e Amedeo professori per un giorno: lezione in università mercoledì prossimo - E per spiegare quanto sia importante "interrompere la fuga dei cervelli per consentire la crescita del Mezzogiorno". Lo riporta quotidianodipuglia.it