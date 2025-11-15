Periferie a Catania la comunità educante cresce insieme

ABBONATI A DAYITALIANEWS Evento finale del progetto “Nessun? si educa da sol?” SAN GIORGIO IN FESTA GRAZIE A UNA COMUNITÀ CHE CRESCE INSIEME CATANIA – Un pomeriggio di colori, musica e voci ha riempito il cuore di San Giorgio. Bambini che sorridono, famiglie che si incontrano, insegnanti e associazioni che condividono esperienze: è questo lo spirito che ha animato la festa “Terzo tempo in Quartiere – Giramondo in festa”, l’evento conclusivo del progetto Nessun? si educa da sol?. Una giornata che non ha solo celebrato un traguardo, ma ha testimoniato la forza di un percorso collettivo capace di generare legami, fiducia e futuro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

