Pellegrini cerca il rinnovo con la Roma ma non arriva Napoli e Inter osservano Messaggero

A Roma il futuro di Lorenzo Pellegrini continua a far discutere. Il centrocampista classe 1996 desidera restare nella Capitale e mantiene viva la speranza di rinnovare il contratto in scadenza. Pellegrini vorrebbe il rinnovo con la Roma. Scrive il Messaggero: “Il numero 7 giallorosso è reduce da alcune ottime prestazioni, con la cura Gasperini che sembra aver avuto effetti positivi anche su di lui. Nonostante ciò, ad oggi le strade del centrocampista e dei giallorossi sembrano destinate a dividersi al termine della stagione. Pellegrini ha infatti un contratto con la Roma fino a giugno 2026, ma per il momento non risultano contatti in corso per parlare del rinnovo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pellegrini cerca il rinnovo con la Roma, ma non arriva. Napoli e Inter osservano (Messaggero)

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Dopo l’infortunio di Anguissa il Napoli cerca due centrocampisti, Mainoo piace, ma è giovane e non conosce il calcio italiano a differenza di Atta e Frendrup. Tengo lontano Pellegrini per una questione anagrafica, il Napoli voleva il calciatore ma poi non se n’ - facebook.com Vai su Facebook

Dybala cerca il bis, Pellegrini spera. Cristante torna al fianco di Koné #ASRoma Vai su X

Pellegrini cerca il rinnovo con la Roma, ma non arriva. Napoli e Inter osservano (Messaggero) - Lorenzo Pellegrini vuole restare alla Roma, ma il rinnovo del contratto fino al 2026 resta incerto. Segnala ilnapolista.it

Napoli e Inter su Pellegrini, Il Messaggero: “Ma lui spera nel rinnovo con la Roma” - Il numero 7 giallorosso è reduce da alcune ottime prestazioni, con la cura Gasperini che sembra aver ... Secondo tuttonapoli.net

Roma, rinnovo Pellegrini: i giallorossi devono accelerare, il Napoli fa pressing - Lorenzo Pellegrini è tornato in forma e sul mercato è già lotta per portarli via da Roma. sportpaper.it scrive