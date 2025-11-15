Pellegrini a zero? L’Inter lo segue da oltre un anno

La stagione sembrava poter segnare un addio, invece Lorenzo Pellegrini si è ripreso la Roma e la scena della Serie A. Dopo un’estate attraversata da voci insistenti sul possibile saluto, il capitano giallorosso sta vivendo una vera e propria rinascita, sigillata dal gol nel derby e da un rendimento in costante crescita. Il centrocampista, oggi riferimento essenziale nel sistema di Gian Piero Gasperini, si è riacceso proprio nel momento più complicato per la Roma, colpita da una lunga emergenza sulla trequarti. Gol pesanti, leadership in campo e una qualità tecnica che non aveva mai smesso di esserci, ma che ora sembra finalmente tornata nitida. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it