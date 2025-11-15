Pellegatti sul mercato del Milan | Ho chiesto di Zirkzee e Fullkrug Mi dicono che …

Il giornalista Carlo Pellegatti parla del calciomercato del Milan e in particolare del possibile nuovo attaccante. Le ultime su Zirkzee e Fullkrug. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti sul mercato del Milan: “Ho chiesto di Zirkzee e Fullkrug. Mi dicono che …”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Pellegatti rivela: “ #Allegri ha chiesto uno/due rinforzi al Milan per il mercato di gennaio” #calciomercato #milan #SempreMilan Vai su X

Conferme: anche l'argentino, ex Inter, sul taccuino di Igli Tare per il mercato di gennaio - facebook.com Vai su Facebook

Pellegatti è sicuro: “Un attaccante a gennaio il Milan lo prenderà” - Pellegatti conferma: a gennaio il Milan cercherà un attaccante, ma Lewandowski, David e Icardi sono da escludere. Si legge su msn.com

Pellegatti lancia l’allarme: «Spero proprio che il prossimo giugno si parta da 50-60 milioni per prendere un attaccante, ad oggi il Milan non ha…» - Pellegatti lancia l’allarme: «Spero proprio che il prossimo giugno si parta da 50- Segnala milannews24.com

Pellegatti: "In questi anni sono stati spesi 155 milioni di euro e il Milan non ha ancora un centravanti che ci possa portare in alto in Italia e in Europa" - Carlo Pellegatti, in un video pubblicato su Instagram, ha parlato così della questione centravanti al Milan: "E' indubbiamente molto caldo il tema del centravanti per gennaio e ... Da msn.com