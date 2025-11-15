Pedullà si schiera con De Laurentiis | Ha ragione sugli infortuni dovremmo essere risarciti pure noi! Vi spiego
Inter News 24 Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha fatto una riflessione sul calcio italiano e sugli infortuni durante la sosta nazionali, dando ragione a De Laurentiis. Intervenuto sul proprio canale YouTube, il noto giornalista Alfredo Pedullà si è espresso così sul tema dei troppi infortuni dei calciatori durante la sosta nazionali: problematica sollevata nei giorni scorsi dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. HA RAGIONE DE LAURENTIIS – « Sono completamente schierato con De Laurentiis quando parla di risarcimenti degli infortuni capitati in Nazionale. Bisogna fare le soste in un solo periodo dell’anno, una sola, magari facendo finire prima i campionati per fare in 20 giorni tutte le partite delle Nazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
NESSUNA NOVITÀ ovviamente per Sarri nel catino di San Siro. Giocano sempre gli stessi anche se incerottati o fuoriforma. Per affrontare l'Inter di Chivu la Lazio si schiera con : Provedel Lazzari Gila Romagnoli Marusic Guendouzi Cataldi Basic Isaksen Dia Z - facebook.com Vai su Facebook
De Laurentiis, la rivelazione su De Bruyne al Napoli fa impazzire i tifosi. Poi parla dell'allenatore - E dopo il trionfo, inizia la tanto attesa festa: a Napoli sfilano due bus scoperti con i campioni d'Italia, De Laurentiis e Conte. Riporta corrieredellosport.it
De Laurentiis ufficializza De Bruyne, 'Benvenuto Kevin' - Lo ha ufficializzato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, annunciando la firma del fantasista belga. Si legge su ansa.it