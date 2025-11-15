Pedullà si schiera con De Laurentiis | Ha ragione sugli infortuni dovremmo essere risarciti pure noi! Vi spiego

Inter News 24 Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha fatto una riflessione sul calcio italiano e sugli infortuni durante la sosta nazionali, dando ragione a De Laurentiis. Intervenuto sul proprio canale YouTube, il noto giornalista Alfredo Pedullà si è espresso così sul tema dei troppi infortuni dei calciatori durante la sosta nazionali: problematica sollevata nei giorni scorsi dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. HA RAGIONE DE LAURENTIIS – « Sono completamente schierato con De Laurentiis quando parla di risarcimenti degli infortuni capitati in Nazionale. Bisogna fare le soste in un solo periodo dell’anno, una sola, magari facendo finire prima i campionati per fare in 20 giorni tutte le partite delle Nazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com

