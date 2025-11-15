Pd Campania | Condono proposta da voto di scambio

Tempo di lettura: 2 minuti “L’emendamento di Fdi alla manovra, che riapre di fatto il condono edilizio, è un atto gravissimo. Un provvedimento pensato non per risolvere l’emergenza abitativa, ma per raccogliere consenso in Campania alla vigilia del voto. Una dinamica che ha tutte le caratteristiche di un voto di scambio politico”. Così Piero De Luca, segretario regionale del Pd Campania. “ Invece del piano casa da 15 miliardi promesso da Meloni, miracolosamente scomparso arriva l’ennesimo condono acchiappa-voti. Manca solo che, per completare la campagna elettorale, propongano anche “un set di pentole, un aspirapolvere e una bicicletta con cambio Shimano”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

