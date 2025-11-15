Paura sul bus | uno grida l' altro tenta di fermarlo e scatta la rissa

Polizia di Stato: aggredisce un passeggero alla fermata del bus, denunciatoVia Puccini, ore 16.30 di giovedì 13 novembre La polizia ha denunciato un 47enne di origini marocchine, senza dimora, per lesioni personali aggravate e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Paura sul bus: uno grida, l'altro tenta di fermarlo e scatta la rissa ift.tt/wAsbF4P ift.tt/0m6OWJj Vai su X

Paura in #Francia: uomo grida “Allahu Akbar” e investe diverse persone, feriti - facebook.com Vai su Facebook

Paura sul bus: uno grida, l'altro tenta di fermarlo e scatta la rissa - Per fortuna il passeggero che è intervenuto è riuscito a schivare i fendenti dell'esagitato ... Come scrive genovatoday.it

Paura su un bus carico di studenti a Leno: 15enne usa spray al peperoncino e semina il panico - Leno (Brescia), 28 ottobre 2025 – Paura su un bus carico di studenti in via Brescia a Leno. Segnala ilgiorno.it

Bus si scontra con un camion, attimi di paura - Molta paura ma nessun ferito ieri mattina sulla vecchia bazzanese, tra Zola e Crespellano, per lo scontro tra un camion e un autobus della linea Tper 672 avvenuto all’incrocio tra lo svincolo verso ... Scrive ilrestodelcarlino.it