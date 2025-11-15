Papa Leone XIV incontra il mondo del cinema arte giovane sognatrice e un po’ irrequieta

Questa mattina il Pontefice ha ricevuto, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, 160 rappresentanti del mondo del cinema, fra cui Spike Lee e Monica Bellucci. Il suo discorso, che riportiamo integralmente, era pieno di speranza e di amore per la settima arte. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

