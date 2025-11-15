Ormai ci siamo lunedì Marco Belinelli sarà direttore del Carlino per un giorno | invia la tua domanda per lui

Bologna, 15 novembre 2025 - Il conto alla rovescia ormai è terminato. Lunedì è dietro l’angolo e lunedì ci sarà una nuova impresa firmata Marco Belinelli. Il capitano dell’ultimo scudetto vinto dalla Virtus (17 giugno, a Brescia), l’unico italiano che abbia vinto sia l’anello con San Antonio sia la gara del tiro da tre punti (nell’anno di grazia 2014) lunedì scriverà una nuova pagina della sua incredibile carriera. E la parola scrivere, in questo caso, non è una metafora. Marco Stefano Belinelli da San Giovanni in Persiceto sarà al Carlino, come ha già fatto più volte in passato. Ma quando varcherà i cancelli di via Enrico Mattei 106, lunedì mattina, Beli avrà i galloni non di capitano, ma di direttore (per un giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

